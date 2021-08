VIDEO ⟩ Tunne Kelam: presidendi kõnes on üks sõna vaieldav

Poliitik Tunne Kelam nentis, et president Kersti Kaljulaid tabas õigesti momenti, mida keskmine eestlane nõukogude ajal tunnetas. «70ndatest aastatest oli see just selline tunnetus, et millal eestlased jäävad vähemuseks oma kodumaal ja siis oleks riiklusel tegelikult lõpp. Ja see tunnetus, see hirm pani tegelikult liikuma inimesi,» rääkis Kelam.

«Mis presidendi kõnes on vaieldav, on see sõna: vaidlus. Et omal ajal toimusid lihtsalt vaidlused ja see mulje on jäänud ka meie avalikkusele. Vaadake, mis see Eesti kongress oli: nad vaidlesid Ülemnõukoguga, aeg jooksis, Vene väed olid siin ja nad ikka vaidlevad. Ja ei saanud aru, et see oli vaidlus vaidluste pärast.»

«Tol ajal ei olnud sellist asja, et kes kuskile seltskonda või ametikohale pääseb. Vaidlus oli Eesti tuleviku pärast, et kas meil on rahvusriik või mitte. Ülemnõukogu oli valitud kogu nõukogude Eesti valijaskonna alusel, kaasaarvatud okupatsiooniarmee. Selline organ ei saanud otsustada Eesti Vabariigi taastamist,» ütles Kelam.

«Ja vaidlus oli see, mida Jüri Raidla seltskond pakkus 20. augusti hommikul, et Ülemnõukogu nimetab ennast taastavaks koguks ja kuulutab üleminekuaja lõppenuks ning palub välismaalt diplomaatilist tunnustust, mida tegelikult polnud vaja, sest Eesti järjepidevus õiguslikult ju säilis. Välisriigid ei olnud tunnustust katkestanud. Aga see, et Ülemnõukogu teeb nii lihtsa manöövri ja tal pole seda õiget alust, siis see oli vaidluse koht ja meil õnnestus ehitada sild tänu Marju Lauristinile ja Liia Hännile,» meenutas poliitik.

Kas saab paralleele tõmmata ka praeguse ebakindla olukorraga presidendivalimiste pärast? «Meil on niisugune demokraatlik riik, kus presidendi võim on piiratud. Tal on väga tähtis roll kogu elanikkonda koondada, anda neile ideaale, tasakaalustada, mida praegune president kahjuks ei ole teinud, on väga selgesti kaldu läinud ühelepoole.»