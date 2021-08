Politsei otsib Tallinnas kadunud 40-aastast Jaanust

Täna pärastlõunal sai häirekeskus teate mures pereliikmelt, kelle sõnul pole Jaanus koju jõudnud. Viimati nähti meest eile hilisõhtul Tallinnas Rotermanni kvartalis. Jaanuse telefon on välja lülitatud.

Lähedased ja politsei on küsitlenud Jaanuse sõpru ja tuttavaid, kelle juures Jaanus võiks viibida, kuid paraku ei tea keegi neist, kus mees võiks viibida. Politseinikud on kontrollinud haiglaid ja Jaanuse kodukanti, ent paraku ei ole teda seni leitud. Tema isikukirjeldus on edastatud patrullidele, kes jätkavad otsinguid.