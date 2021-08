Kaitseliidu ülem: vabadust ei anta enam iial käest

«Olla vaba on privileeg, kuid see on ka kohustus. Vaba saab olla vaid see rahvas, kes tahab vaba olla. Me oleme ühe korra oma vabaduse kaotanud ning me ei tohi lasta sel enam korduda. Kaitseliidu ülemana luban täna siin teie ees seistes, et Kaitseliit teeb kõik endast oleneva, et meil ei tuleks taas end vabaks võidelda ja kui seda teha tuleb, siis teeme seda üheskoos nii, nagu 30 aasta eest,» ütles brigaadikindral Riho Ühtegi Vabaduse väljakul peetud kõnes.