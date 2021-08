GALERII ⟩ Kooliõpilane vaktsineerimisest: öeldi, et pidi tulema

Vaktsineerimiseks koolides eelregistreerima ei pea, kuid seda on võimalik teha. Laupäevaks registreeris ennast Tallinna Reaalkoolis Covid-19 vaktsineerimisele ligi 130 inimest. Soovijaid tuli käigupealt juurde. Ühe tunniga jõuab üks meditsiiniline õde teha ligi 25 kaitsesüsti.

14-aastane Paul-Erik ja tema vanem ootavad kaitsesüstile registreerimist elavas järjekorras. FOTO: Sander Ilvest / Postimees

«Oli sobiv aeg ja nüüd oli poeg ka valmis,» lausus 14-aastase lapse ema Külli. «Öeldi, et pidi tulema,» vastas tema kõrval istunud 14-aastane Paul-Erik küsimusele, kuidas sündis otsus tulla täna vaktsineerimisele. «Skeptiline ei ole, kaaslased ka mitte. Nemad ka lihtsalt lükkasid edasi, kardavad nõela,» lisas Paul-Erik. «Esiteks, tema (toim.poeg) lihtsalt ootas. Et sellist aktiivsust, et «kõik vaktsineerivad ja miks meie ei lähe» ei olnud. Pigem ootas millal meie teeme. Teiseks, see on selline üritus, mis on korraldatud kooli ja haridussüsteemi poolt, tundus usaldusväärne, et sellest osa võtta,» möönis lapse ema.

«Tegelikult, mul on juba esimene süst tehtud, seega oli vaja ka teist. See huvi tuli juba ammu ehk kohe, kui oli võimalik tegin esimese vaktsiini ära,» ütles 17-aastane Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilane Sophia. «Tema õde on ka vaktsiini juba saanud. Ta on temast noorem. Meil peres on kõik vaktsineeritud. Nii kui tuli lastele võimalus, otsustasime, et tuleb teha,» ütles Sophiaga tulnud ema Eeva.

Tallinna Reaalkooli gümnasistid aitasid vaktsineerimispunktis tegevust korraldada. «Meditsiin ei ole see valdkond, mis mind huvitab, aga klassijuhataja kutsus ja otsustasin, et tulen Eesti riigi abiks appi,» lausus kooliõpilane Erik.

Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar. FOTO: Sander Ilvest / Postimees

«Meie õpilased olid väga motiveeritud juba kevadel või suvisel ajal vaktsiini tegema, sest see annab võimaluse tunduvalt vabamalt liikuda ja ennast keerulises olukorras turvaliselt tunda,» lausus Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar. «Kui ma olen mõned vestlused pidanud, siis selgus, et ikkagi on need vanemad õpilased, kes on juba vaktsineeritud. Kindlasti ei ole see olukord sama nooremate hulgas. Kuid seis on üsna kirju. Täna vestlesin vanemaga, kes ütles, et lapsed ise avaldasid soovi ja tegid täna vaktsiini ära,» ütles direktor, kes nägi laupäeval hommikul oma õpilasi koolimajas vaktsineerimas.

Abituriendil Laural oli ammu plaanis augustis vaktsineerimisele tulla. FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Reaalkoolis on laupäeval enne lõunat käinud ennast vaktsineerimas siiski rohkem täisealisi inimesi. «Ma mõtlesin, et sel kuul ma käin vakstineerimisel ära, siis saab ka koolis käia. Ma käin siin kõrval koolis. Lisaks oli siin ka auhinnaloos,» muigas abiturient Laura.

Lasnamäe elanikud tulid kesklinna vaktsineerimisele. FOTO: Sander Ilvest / Postimees

«Põdesin viiruse aprillis läbi. Kuskil septembris pidin ennast vaktsineerima. Abikaasa registreeris mind siia. Vaatame minu pealt, kuidas toimib,» muigas Lasnamäe elanik Sergei.

«Täna hommikul oli nii armas, et vene keelt kõnelev proua küsis, kaua me lahti oleme, et ta läheb koju ja räägib naabrinaisele sellest võimalusest. Vaktsineerimispunkt koolis on kindlasti mõjutanud inimesi ja tulnud neile lähemale. Üks vanem ütles, et tal on keeruline päeva sees minna, aga laupäeval tegi oma koolis süsti ära ja kuue nädala pärast saab siit ka teist doosi,» ütles Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar.