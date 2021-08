Galerii ⟩ Eesti sõdurid Malis korraldasid iseseisvuspäeva puhul teatemaratoni

«Soovin teile taasiseseisvumise 30. aastapäeva puhul tugevat tahet õnnestuda nii militaarmaailmas kui eraelus ning julgust ja oskust improviseerida. Usun, et hetkel maailmas toimuva taustal on need omadused just need, mida läheb vaja, et õnnestuda oma tegemistes,» ütles rivistusel peetud kõnes Eesti kontingendi vanem major Rauno Viitmann.