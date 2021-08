Fotod ⟩ President Kaljulaid Krimmi kontrolljoonel: Ukraina terviklikkus tuleb taastada

«Eesti pole unustanud, et Ukraina on endiselt osaliselt okupeeritud ja Ukraina idaosas käib sõda. Me ei tohi seda unustada ega praeguse olukorraga leppida. Üksikud piiriületajad, jala või autoga, teevad seda täna Ukrainast Ukrainasse, läbi relvastatud kontrollpunkti,» ütles Kaljulaid.

Riigipea sõnul tuleb Ukraina territoriaalne terviklikkus taastada ning seniks kui seda pole juhtunud, tuleb seda teemat järjekindlalt tõstatada, et Ukraina olukorda ei unustataks ka mujal maailmas. «On oluline, et Minski leppeid täidetaks ning ülejäänud riigid püsiks Venemaale seatud sanktsioonide taga ühtsena,» sõnas Kaljulaid.

Ta meenutas, et põhivabaduste olukord on Krimmis viimase seitsme aasta jooksul järk-järgult halvenenud ning paljud Ukraina kodanikest Krimmi elanikud on sunnitud poolsaarelt lahkuma, et kaitsta ennast ja oma peresid.