Galerii ⟩ Eesti 200 kiitis heaks valimisprogrammi

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles valimiskongressil peetud kõnes, et Eestis on juba mõnda aega tunda õhus suurt rahulolematust ja ärevust.

«Valitseb usaldamatus ja vastastikuse mõistmise puudus. Öelda, et Eesti inimesed ei mõista meie valitsuse kärpeplaani on tegelikult tagurpidi öelda, et meie poliitikud ei mõista Eesti inimesi. Meil on juhid, kes ei mõista, miks ei olda nendega rahul. Rahulolematus laiub täna üle sotsiaalsete, geograafiliste ja etniliste piiride. Ei saa öelda, et ainult venelased ei ole rahul, või et ainult pensionärid ei ole rahul, või maal elavad inimesed ei ole rahul. Väga paljud ei ole rahul,» ütles Kallas.