Ratas: Keskerakonnale kambaka tegijad on valusalt vastu näppe saanud

"Viimasel ajal kostub eriti Tallinna valimistest rääkides järjest rohkem sõna "kambakas". Keskerakonnale ärategemisest räägivad konkureerivad erakonnad järjest valjemalt. Nende soov on üks – kukutada pealinnas Keskerakond ja kõige populaarsem linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart. Selle osas on meie vastus väga konkreetne: ei lähe läbi!" ütles Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas erakonna volikogu istungil peetud kõnes.

Jüri Ratase sõnul mäletavad võimalikku uut nelik- või viisikliitu pealinna elanikud väga hästi. «Aastatel 1999-2001 nimetati seda tabavalt - seitsme päkapiku koalitsioon. Nüüd saame veelgi kindlamalt tõdeda, et midagi head Tallinna inimestele sellest ei sündinud,» meenutas Ratas.

Keskerakonnal tuleb üksinda asuda võitlusse poliitilisel tandril ning edu saavutamiseks on vaja kõigi meie praeguste ja tulevaste toetajate panust, tõdes Ratas. «Öeldakse, et suuri laevu saadab kajakate kisa. Keskerakonna puhul peab see paika – oleme vanim ja suurim erakond Eestis. Poksiringis mees-mehe vastu võideldes meid ei murra, sestap tuleb oponentidel jõud koondada,» märkis Ratas.

«Aga meenutagem, et seda on proovitud varemgi, kuid tulemuseta. Keskerakond pole murdunud. Keskerakonnale kambaka tegijad on valusalt vastu näppe saanud. Võit kohalike omavalitsuste valimistel on Keskerakonna jaoks saanud ühtaegu meeldivaks traditsiooniks kui ka kohustuseks. Sel aastatuhandel on Eestimaa rahvas alati kohalikel valimistel meid kõige kõrgemalt usaldanud.»