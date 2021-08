Kampaaniast hoolimata on endiselt sadu kodu vajavaid lapsi

Tellijale

Eestis kasvab sotsiaalkindlustusameti andmetel (SKA) asutusepõhisel hooldusel ehk pere- ja asenduskodudes ligi 800 last - asenduskodus 258 ning perekodus 532 last – ning neist valdav enamus on 7-14-aastased (ca 52 protsenti). 15-19-aastaseid on 35 protsenti ning kõige vähem elab asendus- ja perekodudes 0-6-aastaseid lapsi. Ligi 300 last on raske ja sügava puudega.

Perest eraldatakse igal aastal ligi 250 last, kellest üle 50 protsendi vajab asendushooldust. Kuigi lapsi, kes kodu vajavad, on palju, on augustikuu andmete järgi vaid 23 hooldusperet, kes on hindamise ja ettevalmistuse läbinud ning valmis lapsele kodu pakkuma.