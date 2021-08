Maarjo Mändmaa asub tööle sotsiaalministeeriumi kantslerina

Maarjo Mändmaa on lõpetanud 1996. aastal Eesti Riigikaitse Akadeemia korrektsiooni kolledži kriminoloogia eriala cum laude ja õppinud avaliku haldust Tartu Ülikooli ning haldusjuhtimist Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris.

Aastatel 1996-2000 oli Mändmaa justiitsministeeriumi kriminaalhoolduse osakonna juhataja, 2000-2002 justiitsministeeriumi siseauditi osakonna juhataja ja aastatel 2002-2007 sotsiaalministeeriumi kantsler. Alates 2007. aastast on ta juhtinud AS-i Hoolekandeteenused. Lisas on ta Praxise nõukogu esimees ja MTÜ Sõbralik Eesti juhatuse liige ning MTÜ Naabrivalve asutajaliige.

Maarjo Mändmaad on autasustatud Valgetähe III klassi teenetemärgiga.

Liina Lanno on ettevõttes töötanud alates selle loomise algusest. Ta on olnud Imastu Koolkodu juht, Põhja piirkonna juht ja alates 2015. aastast teenuste direktor ning juhatuse liige. Liina on Erihoolekandeteenuse Pakkujate Liidu juhatuse esimees ja erivajadusega laste Mihkli Kooli nõukogu liige. Ta esindab ettevõtet ka Euroopa Erihoolekandeteenuse Pakkujate Assotsatsioonis.