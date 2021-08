Riigikogu delegatsioon osaleb Krimmi platvormi avaüritustel

Mihkelsoni sõnul on Krimmi platvorm, mille eesmärk on kindlustada Krimmi okupeerimise lõpetamine, äärmiselt tervitatav algatus. «Ka Ukraina iseseisvuse taastamise 30. aastapäeval peaks rahvusvaheline üldsus jätkuvalt hoidma olukorda Krimmis terava tähelepanu all ning mõistma hukka piirkonna ebaseadusliku annekteerimise Venemaa poolt,» rääkis komisjoni esimees. «Platvorm annab demokraatlikule üldsusele võimaluse koguneda ning toetada Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamist.»

Esmaspäeval on delegatsioonil kavas osalemine Krimmi platvormi ekspertfoorumil, kus on kõne all krimmitatarlaste õigused, Krimmi reintegreerimine, annekteerimise mitte-tunnustamine ning Aasovi ja Musta mere piirkonnaga seotud julgeolekuohud. Samuti võetakse osa Ukraina Ülemraada erakorralisest istungist ja kultuuriprogrammist, mis on pühendatud Krimmi platvormi avamisele.