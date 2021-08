Sotsiaaldemokraatlik Erakond kohtus täna presidendikandidaadiks kandideeriva Alar Karisega, et saada lähemalt aimu tema seisukohtadest ja väärtushinnangutest. Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar tunnistas Postimehele, et tunded pärast kohtumist on kahetised, sest Karis andis vastuseid, mis olid erakonna jaoks sümpaatsed, kuid puikles kõrvale mõnele olulisele teemale vastamisest.