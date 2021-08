NELJA PEAMINISTRI ÜHISAVALDUS ⟩ Valgevene hübriidrünnak ELi välispiiril on vastuvõetamatu inimõiguste rikkumine

Eesti, Läti, Leedu ja Poola peaminister väljendavad ühisavalduses sügavat muret olukorra pärast Leedu, Läti ja Poola piiril Valgevenega. «Meile on selge, et käimasolevat kriisi on kavandanud ja süstemaatiliselt korraldanud Aljaksandr Lukašenka režiim. Immigrantide kasutamine naaberriikide destabiliseerimiseks rikub selgelt rahvusvahelist õigust ja kvalifitseerub hübriidrünnakuks Läti, Leedu, Poola ja seega kogu Euroopa Liidu vastu,» kirjutavad peaministrid ühisavalduses.

Kallas, Kariņš, Šimonytė ja Morawiecki hindavad ELi ja liikmesriikide selget pühendumust kaitsta koos Euroopa Liidu välispiiri. «ELi ja selle liikmesriikide ühtsus ning kiireloomuline diplomaatiline, rahaline ja tehniline tugi on võtmetähtsusega, et vastata tõhusalt Lukašenka režiimi väljakutsele,» rõhutavad nad.

Peaministrid rõhutavad, et sama oluline on ühiselt kasutada kõiki diplomaatilisi ja praktilisi vahendeid uute ebaseaduslike migratsiooniteede katkestamiseks nii kiiresti kui võimalik.

Nelja riigi peaministrid toovad ühisavalduses välja, et Euroopa Liidus tuleb kasutada seda olukorda, et vaadata üle lähenemine piiri kaitsmisele. «Usume kindlalt, et Euroopa välispiiri kaitsmine ei ole ainult üksikute liikmesriikide kohustus, vaid ELi ühine vastutus. Seetõttu tuleks sellele ELi tasandil pöörata asjakohast poliitilist tähelepanu ja eraldada piisavad rahalised vahendid,» märgivad peaministrid avalduses.

Balti riikide ja Poola peaministrid rõhutavad, et on viimane aeg võtta Valgevene territooriumil toimuv migrantide väärkohtlemise probleem ÜRO, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu tähelepanu keskmesse.

Nad kutsuvad ÜRO Pagulaste ülemvolinikku üles tegutsema aktiivselt selle olukorra lahendamise hõlbustamiseks ja nõudma, et Valgevene täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi, mis on võetud muu hulgas ÜRO Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ning ÜRO konventsiooni alusel piinamise ja muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise vastu. Samuti kutsuvad nad tungivalt üles ÜRO Pagulaste ülemvoliniku ametit Minskis tegema viivitamatult jõupingutusi kohapeal.

Peaministrid toovad avalduses esile, et Valgevene peab võtma täieliku vastutuse inimeste eest, kelle saabumise oma territooriumile on nad ise korraldanud. «On vastuvõetamatu, et Valgevenesse saabunud inimesi suunatakse ebaseaduslikult ELi välispiiri poole ja sunnitakse seda ületama Valgevene režiimi taoline käitumine ohustab piirkondlikku julgeolekut. Tegemist on ränga inimõiguste rikkumisega. Sellise käitumise peab kogu demokraatlik kogukond karmilt hukka mõistma,» toonitavad neli peaministrit.

Nelja riigi peaministrid kinnitavad, et on valmis pakkuma kogu vajalikku kaitset isikutele, kes sisenevad meie riikidesse rahvusvahelise pagulasõiguse ja meie kohustuste alusel, kuid rõhutavad, et riigid võtavad kõik vajalikud meetmed, sealhulgas toetavad ELi võimalike uute piiravate meetmete võtmist, et vältida edasist Valgevene riigi poolt korraldatavat ebaseaduslikku sisserännet.

Eesti, Läti, Leedu ja Poola peaminister kutsuvad Valgevene ametivõime üles vältima edasist eskalatsiooni kahepoolsetes suhetes ja suhetes Euroopa Liiduga. «Ainus viis Valgevene poliitilise kriisi lahendamiseks on alustada tõelist sisemist dialoogi kõigi osapooltega, kes on huvitatud Valgevene tuleviku kujundamisest. Oluline on hõlmata Valgevene kodanikuühiskonna esindajad, sealhulgas eksiilis viibijad, ja vabastada kõik poliitvangid, sealhulgas rahvusvähemuste hulka kuuluvad ning korraldada vabad ja õiglased valimised võimalikult kiiresti,» rõhutavad peaministrid.