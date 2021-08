GALERII ⟩ Inimesed kogunesid Vabaduse väljakul toimuvale meeleavaldusele

«Täna, 32 aastat hiljem (peale Balti keti - toim.), on Eestimaa poliitikud maha müünud Eestimaa koos Eesti rahvaga. Selle kolme kümnendi jooksul on sõlmitud Eesti rahva nõusolekuta kahjulikke lepinguid. Eestimaa valitsev eliit ei pea kinni põhiseadusest,» leidis korraldaja. «Laseme lõpuks rahval ka rääkida ja nii, et see sõnum jõuab sinna, kuhu see jõudma peab.»