Ajaloolise Balti keti korraldajad olid sündmuse kaaperdamise tõttu pettunud

Uueks Balti ketiks nimetatud üritusega kutsuti inimesi liituma sõltumata nende seisukohtadest, ent ürituse esmane eesmärk kõlas vaktsiinivastastest meeleoludest kantult: «Oleme vaktsineerimisvabaduse poolt. Igaühel on õigus oma keha puutumatusele.» Korraldajad lisasid, et pooldavad läbipaistvat teadust ning avatud ja ausat statistikat.

«Mulle on arusaamatu ja tundub, et see on ühe väärika ja tõsise ürituse kaaperdamine – kui see nii on, siis niiviisi, ükskõik kelle nimel, ei tohiks käituda,» leidis Karits.