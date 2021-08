Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutas haridusvaldkonna ühisel pressikonverentsil, et eesmärk on algaval kooliaastal hoida õppeasutused avatuna. «Koole hoiame avatuna ka siis, kui ühiskonnas on nakatumise näitajad kõrged,» kinnitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.