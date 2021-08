Helir-Valdor Seeder lubati haiglast kodusele ravile

Seeder teatas sotsiaalmeedias, et kodus tehakse veel vajalikud proovid ja protseduurid, aga nii on mugavam. «Nii raskelt pole ma varem haige olnud. Hapnikutorud olid ka ninas esmakordselt. Eks iga kogemus õpetab ja on millekski kasulik. Vähemalt minu elus on see niimoodi olnud,» kirjutas Seeder. Ta tänas Viljandi haigla personali, kes tema eest neil päevil hoolt kandsid.