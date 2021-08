Maris Lauri ei toeta õigushariduse koondumist ühe ülikooli alla

Pöördumises leiab hulk nimekaid õigusteadlasi, et akadeemilise õigusõppe korraldust on vaja põhjalikult muuta. Muu hulgas leiavad nad, et riik peaks rahastama üksnes akadeemilise kõrgkvalifikatsiooniga juristide ettevalmistamist ja seda üksnes ühes ülikoolis. Pöördumisele on alla kirjutanud teiste seas riigikohtu esimees Villu Kõve ja õiguskantsler Ülle Madise. Nüüdseks on justiitsminister Maris Lauri pöördumisele vastanud.