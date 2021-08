Korporatsioon Vironia tahab Eesti Kunstimuuseumilt ajaloolisi esemeid tagasi saada

Erkki Jõgi korporatsiooni vilistlaskogust selgitas Postimehele, et Eesti Kunstimuuseumis olevad esemed on tihedalt seotud korporatsioon Vironia ajaloolise pärandiga.

Ta lisas, et kui tuua need esemed oma ajaloolisesse koju, siis asjakohaselt eksponeerides muutuvad taiesed inimestele nähtavaks, Eesti Kunstimuuseumis oleksid need esemed enamasti hoidlas ning rõhuval enamusel inimestest poleks tõenäoliselt aimugi, et sellised teosed üldse olemas on.