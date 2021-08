Olen taustalt loodusteadlane ja jätkuvalt seisukohal, et vaktsineerimine on oluline. Olen ise vaktsineeritud. Selles, et ollakse vastased, arvan, et süüdi on kuskil tegemata töö. Inimestele ei ole jõudnud kohale näited ajaloost ega ka praegused arvud [nakatumistest]. See, et üks vaktsiin ei pruugi aidata haiguse vastu, on teada ka varasemast. Aga vaktsiin kindlasti vähendab riske. Ja kindlasti vaktsiinid arenevad. See haigus tuli ruttu, kõik vaktsiinid võib-olla ei toimi nii, nagu tahaks, aga teadus loob üsna ruttu selguse majja ja arendab neid vaktsiine, mille mõjusus on veel suurem.

Arvan, et kui oleme sealses missioonis osalenud NATO vihmavarju all ja oleme olukorras, kus afgaanid on aidanud meie missioonil olevaid sõdureid, on meie kohustus aidata ka neid [afgaane] sel hetkel, kui nad abi vajavad. Aga kui palju neid vastu võtta – see on küsimus, mida peab siseriiklikult vaatama. Esiteks, milline on meie võimekus, ja teiseks, et see ei ohustaks meie julgeolekut. Kui üks kultuur tuleb väga suures mahus siia, siis arvan, et meil on probleem.