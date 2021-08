GRAAFIK ⟩ Erakondade toetusreitingud püsivad stabiilsed

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,1 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 22,6 protsenti ja Keskerakonda 17,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimase nädalaga reitingutabelis märkimisväärseid muutuseid ei toimunud ning erakondade toetusprotsendid jäid eelmise nädalaga sarnasele tasemele.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,1 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,4 protsendiga ning Isamaa 5,8 protsendiga. Viimase nelja nädalaga on mõnevõrra toetust kasvatanud SDE, kelle reiting on praegu 1,3 protsendipunkti võrra kõrgem kui juuli lõpus.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48 protsenti ja opositsioonierakondi 36,8 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölderi sõnul ei ole viimastel nädalatel ühegi erakonna nelja nädala keskmises toetuses olnud näha järjepidevat kasvu ega langust, välja arvatud kerget tõusu nautinud sotside oma. «See asjaolu ning samuti erakondade iganädalased reitingud ütlevad meile, et vähemalt hetkel on toetused stabiliseerunud. Ka erakondade järjestus on praegu väga selgelt välja joonistunud. Ükski erakond kellegi teisega oma konkreetse koha eest edetabelis ei võistle - kõikide toetuste vahel on vähemalt paariprotsendised vahemaad,» ütles Mölder,

«Kaja Kallase valitsuse moodustamisele järgnenud natuke enam kui pool aastat on jõujooned meie poliitilisel maastikul märgatavalt ümber mänginud. Keskerakonnal tuleb kõvasti pingutada, et võtta EKRE-lt tagasi teiseks kõige populaarsema erakonna koht. Kuna kõrgemapalgaliste ja kõrgema haridusega inimeste hulgas on Reformierakonna toetus ikka veel mäekõrgune, ei pea oravapartei ilmselt selle pärast muretsema, et nad nii pea oma liidrirolli kaotaks,» ütles Mölder.