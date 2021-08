Abikaasat pähe tulistanud Liina Bahovski mõisteti vangi

Kohus mõistis Liina Bahovskile karistuseks viis aastat vangistust, millest otsuse jõustumisel kuulub täitmisele kuus kuud, millest lahutatakse eelvangistuses viibitud aeg (üks kuu ja 22 päeva). Ülejäänud osa ehk neli aastat kuus kuud vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et süüdimõistetu ei pane viie aasta pikkuse katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab kohtu poolt määratud kontrollnõudeid.

Kohus leidis, et süüdistatava tegevus ei ole käsitatav tapmiskatsena. Pärast abikaasa tulistamist hoidis süüdistatav vabatahtlikult ära abikaasa surma, sest kutsus Häirekeskusesse helistades kannatanule abi, samuti osutas ta abi ka ise sündmuskohal. Seega mõistis kohus naise süüdi abikaasale eluohtliku tervisekahjustuse tekitamises.

Süüdistatav peab maksma menetluskuludena kokku 3101,64 eurot ja hüvitama kannatanu menetluskulud 2088 euro ulatuses.

Kuigi Martin Bahovski on enda sõnul naisele teo andestanud ning ühtegi etteheidet tal abikaasale pole, süüdistas prokuratuur Bahovski abikaasat tapmiskatses ning prokurör Katrin Paesoo tegi juunis kohtule ettepaneku mõista naine reaalselt kuueks aastaks vangi.

Bahovski kaitsja Kadi Sitska ütles toona, et tema hinnangul tuleks aga kaitsealuse süü ümber hinnata raske tervisekahjustuse tekitamiseks ettevaatamatusest ja mõista talle kuni üheaastane tingimisi vangistus.

Et kohtuprotsess on perekonna- ja eraeluliste andmete kaitseks kuulutatud osaliselt kinniseks, pole avalikkus Liina Bahovski enda tunnistusi kohtule kuulnud, ent naine on nimetanud juhtunut õnnetuseks.

Süüdistuse järgi jõid abikaasad Martin ja Liina Bahovski tol saatuslikul õhtul möödunud aasta mais kodus koos alkoholi. Ühel hetkel haaras Liina Bahovski oma roosa käepidemega seadusliku 45-kaliibrilise püstoli Colt ja tulistas tugitoolis istunud Martin Bahovskit näkku. Meedikud viisid haavata saanud mehe haiglasse ja tema elu õnnestus imekombel päästa.

Kohtus on varem mängitud saalile ette hädaabikõne salvestus, millelt on kuulda, et Liina Bahovski oli juhtunu ajal raskes joobes. Tema keel oli pehme ning takerdus korduvalt. Ekspertiisis selgus, et Liina Bahovski joobeaste oli üle kolme promilli. «Tulistasin abikaasa praegu surnuks, aga ta veel elab, jookseb verd siin, ta elab veel,» olid naise esimesed laused hädaabidispetšerile. Politsei pidas Liina Bahovski samal õhtul kodus kinni.

Martin Bahovski, kohtuistungil Harju Maakohtus. FOTO: Madis Veltman

Kõiksugu tuli- ja külmrelvi vedeles kõikjal paari majapidamises. Politseinikud leidsid majast ja abihoonetest 12 tulirelva, millest kolm olid ebaseaduslikud. Lisaks leiti territooriumilt ebaseaduslikke relvaosi.

Selle asjus alustati eraldi kriminaalmenetlust laskeinstruktori ja taktikalise laskmise keskuse asutaja Martin Bahovski suhtes. Mees sõlmis möödunud aasta novembris prokuratuuriga kokkuleppe ning talle mõisteti tingimisi vangistus.

Liina Bahovski on oma tunnistustes öelnud, et tulistas abikaasat tõepoolest, kuid see oli õnnetus, sest mängiti relvamängu «Snakedrill», mida mees ise talle õpetanud oli. Nimelt mängivad nad seda mängu kodus tihti.