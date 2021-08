Terviseamet: veerand nakatumispaikadest on teadmata

Suure osakaaluga on ka perekondlikud kolded, moodustades kolletest 34 protsenti. «Eelmisest nädalast on jälgimisel kaks hoolekandeasutuse kollet,» märkis amet. Sel nädalal lisandus veel üks hooldekodu, kus on praegu kuus nakatunut, neist viis töötajat ja üks klient. Terviseameti nakkushaiguste osakonna juht Hanna Sepp täpsustas, et hooldekodude kolletes on nakatunuid nii vaktsineeritute kui ka vaktsineerimata inimeste seas. «Teadaolevalt on kolle alguse saanud vaktsineerimata inimesest. Haiguse kulg on erinev – mõnel kerge, mõni on vajanud haiglaravi,» ütles ta. Sepp märkis, et kasvanud on surmaga lõppenud haigusjuhtude arv. Eelmisel nädalal registreeriti neid kuus.