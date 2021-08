Intervjuu ⟩ Lastevanemate liidu juhatuse liige: möödunud koroonaõppeaastal said lapsed ebakvaliteetset õpet

Pehmelt öeldes väga. Kui me täna optimistlikult tagasi vaatame, siis võime öelda, et saime hakkama – jah, me oleme elus ja lapsed on ka elus, aga peame endale tunnistama, et kvaliteedilt ei olnud see õpe see, mida meie lapsed vajaksid.

Seda, mida eelmisel aastal kogeti, ei taha kindlasti keegi kogeda. Vahepeal on muutunud ilmselt see, et haridusminister on öelnud välja, et koolid hoitakse lahti kõigi võimalike meetmetega. See tähendab seda, et lastel on suhtluskeskkond olemas, mis teeb lapsevanematel kindlasti tunde paremaks. Loodame väga, et me ei reageeri üle, et jälgime seda, mis otsuseid rahvusvahelisel tipptasemel teadlased teevad, ja proovime hoida ennast ikkagi heal lainel. Prooviks teha oma otsuseid siin riigis lähtuvalt armastusest, mitte hirmust.