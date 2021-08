SDE jätab presidendivalimistel hääletuse vabaks

«Meil on väga kahju, et Kaja Kallas on oma lubadustest taganenud ja meil ei ole võimalik jätkata Kersti Kaljulaidi toetamist,» ütles SDE esimees Indrek Saar. «Paraku varasemad lubadused ei täitunud ja meil ei ole võimalik oma toetust anda. Tõepoolest, meie ei ole Alar Karise esitajad, koalitsioon on, ja meil ei ole tema kandidatuurile toetust,» lisas Saar. Ta rõhutab, et see ei ole protest.

Küsimusele, kui paljud erakonnast Karist toetaksid, vastas Saar, et see sõltub sellest, kui paljud leidsid Karisega kohtumisel, et ta oleks Eestile vääriline president.

«Kas meil on võimalik teha konsensuslik otsus? Hoolimata sellest, et me alati seda eelistaksime, pole paraku protseduur, millega on proovitud kandidaati leida, viinud selleni, et meie erakond saaks öelda jah,» kirjeldas Saar, miks erakond nii kaua teemat arutas.

Kas Saar konsulteeris ka Isamaaga? «Loomulikult sellises protsessis üritatakse mõista, millised on teiste mõtted, aga meie veendumus ei olnud, et SDE tervikuna on nõus hääletama Karise poolt,» vastas Saar. «Meil ei ole konsensust, seega jätan oma isikliku arvamuse enda teada.»

Mida arvab SDE presidendi otsevalimistest? Saare sõnul on nende erakond põhiseadusega üldjoontes rahul, eriti praegu, kus eestkõnelejaks on Keskerakond, kes on välistanud kaks kandidaati. Saare sõnul ei saa seetõttu ka tõsiselt võtta Keskerakonna soovi otsevalimised sisse viia.

Koalitsioonierakondade poolt üles seatud Alar Karise osas ei jõudnud sotsiaaldemokraadid pärast põhjalikku debatti konsensusele. «See, kas Alar Karis valitakse uuel nädalal riigikogus Eesti uueks presidendiks, sõltub nüüd sellest, kas tal ka tegelikult on piisav usaldus riigikogu liikmete hulgas,» lisas Saar.