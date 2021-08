Kallas ja Liimets tänasid liitlasi abi eest evakueerimisel

Nii peaminister Kaja Kallas kui ka välisminister Eva-Maria Liimets tänasid neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil liitlasi, kes aitavad Afganistanist välja tuua Eesti arenguabiorganisatsioonidega koostööd teinud inimesi.

Öösel saabus Tallinna esimene Eestilt rahvusvahelist kaitset taotlev Afganistani perekond. Kallase sõnul on üks perekonna liige teinud tihedat koostööd Eesti mittetulundusühinguga ning ta taotleb Eestilt rahvusvaelist kaitset. Peres on kuus liiget.

Kallase sõnul on lähiajal Eestisse jõudmas veel mitu peret. Samas nentis valitsusjuht, et mitu inimest, keda Eesti on valmis vastu võtma, ei ole Kabuli lennujaama jõudnud.

Liimets ütles valitsuse pressikonverentsil esmalt, et Afganistanist on välja toodud 15 inimest, kuid seejärel ta täpsustas, et infot veel kahe inimese Afganistanist väljasaamise kohta ei saa kinnitada.

Välisminister nentis, et Eesti on liitlaste abiga saanud Afganistanist välja tuua enamuse Eesti arenguabiorganisatsioonidega koostööd teinud afgaanidest, kes avaldasid soovi Eestisse tulla. Liimets tõi esile, et mõned Eesti arenguabiorganisatsioonidega koostööd teinud afgaanidest loobusid võimalusest küsida Eestilt kaitset, kui selgus, et nad ei saa tuua kaasa sugulasi.

Praeguse seisuga on Eesti liitlaste abiga Afganistanist välja toimetanud kolm Eesti arenguabiorganisatsiooniga koostööd teinud afgaani ja nende perekonnaliikmed ehk kokku 13 inimest.

Eestil aitavad inimesi Afganistanist ära tuua Prantsusmaa ja Poola.