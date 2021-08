Seekord maskikohustus eranditult kõigil ei lasu ja olulisim on, et seda kantaks rahvarohketes ja ilma kontrollita kohtades. Küll aga on korraldus segane iluteenindajatele - millal siis peab ja millal mitte? Või kas küsida hoopis digitõendit? Tekkinud on olukord, kus salongid mõtestavad piiranguid erinevalt.