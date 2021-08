Politsei otsib Harjumaal kadunud Lembitut

Eile hilisõhtul sai häirekeskus teate, et Rae vallast Jüri alevikust on oma elukohast teadmata suunas lahkunud 76-aastane Lembit. Kodust lahkudes jättis mees maha oma mobiiltelefoni ning teised isikulikud asjad. Oma tervisliku seisundi tõttu on mees pigem vaikne ning võib sihilikult inimestest eemale hoida.