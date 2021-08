Postimees korraldab koos The Wall Street Journaliga aasta kõige olulisema majanduskonverentsi

Juba 15. septembril toimub aasta majanduskonverents, mis keskendub investeerimisele. Aeg selleks on just õige, sest septembri alguses vabaneb miljard eurot pensionifondide raha, mida oleks inimestel mõistlik panna kasvama. Seepärast toome ühele konverentsile kokku investeerimismaailma tähed. Lisaks tuntud nimedele meie majanduselust astub esmakordselt Eestis üles USA juhtiva majandusväljaande The Wall Street Journal esindaja Nick Pimm.