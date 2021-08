Valitsus pidas riigikaitse õppuse

Kaja Kallase sõnul on iga valitsuskoosseisu jaoks oluline meeskonnana harjutada erinevates kriisiolukordades tegutsemist. «Praegune valitsus astus ametisse tervisekriisi tipus ja selle lahendamine on meile igapäevane töö, mille käigus oleme omandanud väärtusliku kogemuse tsiviilkriisi lahendamisest,» ütles ta. «Samas ei saa tsiviilkriiside kõrval unustada teisi Eesti julgeolekut ja meie kodanike turvalisust mõjutada võivaid ohte. Seetõttu pean oluliseks, et koroonaepideemia taustal toimunud õppusel sai valitsus tegeleda ka riigikaitselises olukorras ohtude maandamise küsimustega.»