Maskikohustus tekitab hulga segadust

Kaupmeeste liidu juht Nele Peil ütles Kuku raadiole, et on selgusetu, kas kaubanduses töötavatelt vaktsineeritud inimestelt tuleb nõuda maski kandmist. «Tööandja peab oma töötajatel kasutatavad ohtutusnõuded paika panema riskianalüüsis ja nendes riskianalüüsides, mis kaubanduses on tehtud. Minu teada vaktsineeritud töötajatelt maski ei nõuta ja selles kontekstis me ootame vastust,» lausus Peil.