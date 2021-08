Eesti diplomaadid hindavad kõrgelt presidendi rolli rahvusvahelises kampaanias Eesti valimisel ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks. Eestil on olnud võimalus näidata kaks aastat oma võimekust tegutseda tulemuslikult rahvusvahelise elu tippliigas ning maine ja julgeoleku seisukohalt on see olnud meile ülitähtis. President Kaljulaid on jätkanud oma eelkäija Toomas Henrik Ilvese tegevust Eesti kui digiriigi kuvandi kinnistamisel ja arendamisel, teinud Eesti nähtavaks ka ÜRO liikumise EWEC (every woman, every child ehk iga naine ja laps – toim) aseesimehe rollis. Sarnaselt oma eelkäijaga presidendiametis on Kaljulaid olnud hinnatud esineja rahvusvahelistel foorumitel ning Eesti arengu mõtestajana, leiavad diplomaadid.