30-aastane Jaanus leiti üles

Häirekeskusele anti täna, 26. augusti õhtul teada, et Tallinnas oma Graniidi tänava kodust on lahkunud 30-aastane mees. Praeguseks teadaolevalt sisenes mees kell 17 Tallinn-Märjamaa-Jaagupi-Pärnu liini bussile, kuid seni on veel täpselt teadmata, millises peatuses mees väljus.