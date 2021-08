Õiguskantsleri ametkonna hinnangul on olnud mõned koroonapiirangud ülemäärased, ütles õiguskantsler Ülle Madise Kuku raadio saates «Nädala tegija». Ta tõi näiteks kevadel teise laine ajal piirangute alla pandud suured aiandus- ja ehituspoed.

Madise põhjendas, et see tähendas, et külastajad suruti õuealale ning mõistliku ostmisvõimaluseta jäid need inimesed, kes pole e-poodide kasutajad. Samuti teavad ehitusega kokku puutuvad inimesed, et mõnikord on vaja sobivat kruvi just käega katsuda. Ära unustati ka asjaolu, et e-poest sai mõnda toodet osta vaid suures koguses, mitte tükkhaaval. «Igas mõttes see piirang oli täiesti arusaadamatu,» heitis ta ette.

Ebamõistlikke piiranguid oli tema hinnangul teisigi. Madise argumenteeris, et pole mõtet panna kooli kinni väikesaarel, kus pole ühtegi nakatunut. Jaburaks muutus tema sõnul olukord siis, kui inimestel keelati saunas käimine. «Meie ametkond naerab, et oli aasta kiri, kui inimene kirjutas, et kulla valitsus, millal te pesta lubate,» kirjeldas ta.

«Ilm on hirmus külm, vesi jäätub ära, olen lumega hõõrunud, aga enam ei jaksa. Et meie külas nakatunud ei ole ega olegi olnud. Aga meil oli oma saun, kus me käisime, mehed üks päev, naised teine päev. Hoiame distantsi, aga valitsus, millal jälle pesta tohib,» jutustas Madise kirja sisu ümber. Seejärel piiranguid ka lõdvendati, näiteks saunad tehti nende inimeste jaoks lahti, kellel kodus veevarustust ei ole.

Madise küsis, et miks tuli ära keelata ujulas üksinda rajal ujumine, tennisemäng või Tallinna kergejõustikuhallis mitmekümne meetriste vahedega individuaaltrennide tegemine. «Neid piiranguid põhjendatuks pidada on äärmiselt keeruline. Aga jällegi ei taha teha ülekohut valitsusele, sest seda, et kõikidel kõik ära keelataks, ju avalikkus nõudis,» märkis ta.

Madise leidis, et rohkem peaks rääkima sellest, et viirus liigub lainetena nii nagu ta liigub. Kui riigid ei kehtesta just inimõiguste kaitse mõttes jõhkrat süsteemi nagu Uus-Meremaal, siis viiruse levikut ära ei hoia. Õiguskantsler argumenteeris, et kuigi Kreeka kehtestas karmi lockdown'i ning politsei jälgis hoolega maskikandmist, siis viirus levis ikkagi.