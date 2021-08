Nädalavahetus tuleb vihmane ja sooja on kuni 22 kraadi

Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool, pärast südaööd kohati hoovihma. Kohati võib tekkida udu. Puhub kirdetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis ja saartel sajab kohati hoovihma, Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem. Puhub ida- ja kirdetuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 13, rannikul 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.