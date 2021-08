Terviseameti Ida regiooni juht Marje Muusikus rõõmustas, et maakondadest on Ida-Virumaa nakatumisnäitudelt viimasel kohal. Näiteks Sillamäel on tulnud nädalaga juurde kõigest kolm Covid-19-positiivset. «Nädalate kaupa on olnud kas kaks või kolm haiget, sama kinnitas ka reoveeuuring, mis näitas rohelist,» rääkis Muusikus ja lisas, et teistes piirkondades on ka üllatavalt hea seis. Näiteks on viimastel nädalatel olnud kõikumisi Narvas, Jõhvis ja Ahtmel. «Praegu on näidud eelmise hooajaga võrreldes madalamad. Aga eks väike tõus on nüüd kuu lõpus,» ütles regiooni juht.