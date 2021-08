«Viimased kolm presidentuuri on olnud väljapoole suunatud ja ­hästi progressiivsed. Kui mõtlen Toomas Hendrik Ilvesele ja Kersti ­Kaljulaidile, siis neil on olnud just seesama, et hästi palju välissuhtlust,» ütles peaminister, Reformierakonna esimees Kaja Kallas Postimehele. «Kui sõidan mööda Eestimaad, siis Kagu-Eestis või muude Tallinnast kaugemate kohtade ­inimestele on nemad [Ilves ja Kaljulaid] jäänud kaugeks. Seetõttu praegune või tulev president võiks olla inimene, kes on suunatud ka sissepoole üle Eesti. Ideaalne president oleks Arnold Rüütel, kes räägib keeli.»