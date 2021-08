Kooliaasta algus on lapsevanematele alati stressirohke aeg. Tõsi, see on ka uhkustunde- ning rõõmuaeg, kuid paaniline koolitarvete varumine, uue päevaplaani sissetöötamine ja laste ettevalmistamine õppeaastaks kuhjavad arusaadavalt pingeid emade-isade turjale.

28-aastane Karl-Sander on kahe lapse isa. Vanem laps alustab tänavu kooliteed teises klassis. Mees tunnistab, et eelmisel aastal läks algklassidel suhteliselt hästi: distantsõppel oldi kokku vaid paar kuud. «Lootus on, et sel korral läheb vähemalt sama hästi. Mu tutvusringkonnas on aga üksikvanemaid, kes eelmisel õppeaastal selle koorma all peaaegu kokku vajusid,» ütles ta murelikult.