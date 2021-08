Karis: see on hea, et ainult kaks erakonda mind toetavad

Kui Reformierakond ja Keskerakond teatasid oma toetusest Alar Karisele, siis Isamaa ja sotsiaaldemokraadid jätsid enne esmaspäeval toimuvat presidendivalimiste esimest vooru oma riigikogu saadikutele otsustamisel vabad käed ning EKRE on teatanud, et nemad jäävad oma kandidaadi Henn Põlluaasa selja taha.

«See on tegelikult hea, et (ainult) kaks erakonda võtsid sellise seisukoha. See näitab et demokraatia toimib, et ei ole nii, et kõik erakonnad on ühe mehe taga,» lausus Karis, kelle sõnul pole ta ise riigikogu saadikutele toetuse saamiseks helistama hakanud.

«Ma ei kasuta seda poliitikat. Mulle on küll helistatud, aga ma ise ei ole initsiatiivi üles näidanud,» ütles Karis.

Karise sõnul on tema ülesanne, kui ta peaks presidendiks valitama, näidata, et tegemist ei olnud hädakandidaadiga. Samuti ei saa tema sõnul üle tähtsustada arvamusküsitlusi, kus ametisolev president Kersti Kaljulaid on küsitletute eelistus.

«Kui vaadata eelmisi valimisi, siis poleks ka rahvaküsitluste järgi olnud Kersti Kaljulaid number üks,» märkis Karis.

Karis märkis, et presidendi valimise süsteemi üle vaidlemine tuleks nii pea kui võimalik lõpule viia ning süsteemi, kui vaja, siis muudatused teha.

Väitele, et teda nähakse mugavuspresidendina, vastas Karis, et tema seda nii ei näe.

«Eeldatakse et president peab kaklema valitsusega, parlamendiga, ma arvan et ei pea. /.../ Aga ma ei usu, et ma oleksin mugav inimene. Ärge selle peale lootke,» lausus ta.

Karis tunnistas, et talle on omane teatud asjades konservatiivne maailmavaade.

«Jah, muidugi, sest mulle meeldivad traditsioonid. Keel ja kultuur on minu jaoks väga olulised,» ütles ta.

Küsimusele, kes on tema arvates õige eestlane, vastas Karis, et see, kes austab Eesti põhiseadust.