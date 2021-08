GALERII ⟩ Inglirannal süttisid muinastuled

«Kesklinna valitsus on korraldanud Inglirannas muinastuld juba mitu aastat ja meil on väga hea meel, et sellest üritusest on välja kujunemas kaunis traditsioon. Laupäeva õhtul avaneb Reidi tee promenaadilt imeline vaade Tallinna lahele ja rannal süüdatud muinastuledele. Kutsume kõiki sellest väga võimsast elamusest ilusa muusika saatel osa saama,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.