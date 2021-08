Välismeedia: Eestis toimuvad ebatavalised ühe kandidaadiga presidendivalimised

Rahvusvaheline uudisteagentuur Associated Press (AP) vahendab, et Eestis on esmaspäeval toimuvatel presidendivalimistel üles seatud vaid üks kandidaat ning tegemist on enneolematu olukorraga pärast Eesti taasiseseisvumist. AP uudist on tsiteerinud näiteks Suurbritannia päevaleht The Guardian ja uudistekanal Euronews. Euronewsis avaldatud uudise pealkirjas on viide ka Eestis olnud Nõukogude okupatsioonile: «30 aastat pärast Nõukogude võimu lõppu ootavad Eestit eest ühe kandidaadiga valimised».