Taristutööd lisavad mõned uued liikluspiirangud

Lääne-Virumaal Tapa–Lehtse–Jäneda maantee Läpi ja Lehtse vahelisel lõigul kilomeetritel 11–12 alustatakse teeremondiga. Tööpiirkonnas on üks sõidusuund lõiguti suletud ning kehtestatud kiiruspiirang. Tööd kestavad novembri lõpuni.

Valga maakonnas Puide–Astra maanteel Mäe-Puide järve juures olev teelõik on kahel päeval seoses truubiremondiga suletud. Lõik on suletud esmaspäeval ja teisipäeval kell 8.30–18. Ümbersõit on korraldatud Ristimäe–Jõku tee kaudu. Teekond pikeneb kuni ühe kilomeetri võrra.