Elroni juhatuse esimehena alustab esmaspäevast tööd Lauri Betlem

Betlem on varem töötanud Baltic Workboatsi juhatuse liikme, Tamro Eesti OÜ ja Salvest AS juhatuse liikme ja tegevjuhina ning Valio Eesti AS turundusjuhina. Tal on bakalaureuse kraad Tartu Ülikoolist äriadministreerimise valdkonnas ja magistrikraad Amsterdami Vrije Ülikoolist turunduse juhtimise valdkonnas.