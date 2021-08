GALERII ⟩ EKRE avaldab Toompeal meelt presidendi otsevalimiste toetuseks

«Kui mõistame demokraatiat jätkuvalt rahva tahtena, on juba see asjaolu iseenesestki piisav, et vankumatult otsevalimiste eest seista. Lisaargumente otsevalimise kasuks pakub aga heldelt praegune presidendimääramise protsess,» ütles Valge.

Kaks erakonda võitlevad otsevalimiste eest

«Eesti Konservatiivne Rahvaerakond leiab, et on aeg viia presidendi otsevalimine põhiseadusesse. Presidendi valimine rahva poolt annab kodanikele täiendava võimaluse osaleda riigi jaoks oluliste otsuste langetamisel ja suurendab riigipea sidet Eesti inimestega. Presidendi otsevalimine annab riigipeale moraalse autoriteedi ning muudab valimisprotsessi ausamaks ja selgemaks.»

Karilaidi sõnul on Keskerakond olnud aastaid seisukohal, et rahvale tuleb anda võimalus presidenti otse valida ning käesolev valimisprotsess on seda veendumust vaid süvendanud. «Oleme veendunud, et rahva poolt valitud president tunnetab paremini riigijuhile pandud ootusi. Aeg, mil president ainult erakondade tasemel kokku lepitakse, peab jääma möödanikku,» lausus Karilaid, kelle sõnul ei soosi praegune valimiskord avalikku kampaaniat ega põhjalikke arutelusid.