Kuku raadio saates «Välismääraja» arutlesid Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu, vaatleja Raivo Vare ja saatejuht Erkki Bahovski, kuidas on kulgenud Afganistanist evakueerimine ning millist mõju avaldab põgenikelaine Pakistanile ja Kesk-Aasia riikidele.

Stoicescu tõi välja, et kuni 20 000 afgaani päevas tahab ületada Pakistani piiri. Pakistan lubab küll üle ainult neid, kellel on paberid korras ehk kes näiteks tahavad külastada sugulasi või tervishoiuasutusi.

Vare täiendas, et tänaseks on evakueeritud ekspertide hinnangul suurima kaasaegse kiirevakuatsiooni käigus 117 000 inimest Kabuli lennuvälja kaudu. Oleks aga olnud vajalik ära tuua üle 300 000 inimese ning tegelikult räägitakse rohkem kui miljonist inimesest, kes on teinud läänega koostööd. Lisaks neile on mitu miljonit, kes tahavad Afganistanist põgeneda teistel põhjustel.

Ta kirjeldas, et neil inimestel on valdavalt võimalik põgeneda põhja Kesk-Aasia riikidesse või lõuna suunas Pakistani. Pakistan kõhkleb, aga Euroopa on asunud seisukohale, et Pakistan peaks rohkem pingutama põgenike vastuvõtmiseks. Näiteks Euroopa Liidu nõukogu president Charles Michel rääkis Pakistani peaministri Imran Khaniga spetsiaalselt sel teemal, et Pakistan laseks põgenikke sisse. Samal ajal kohe pärast seda tulid teated, et Pakistan on hakanud piiripunktides tulistama.

Stoicescu argumenteeris, et Euroopa peaks tegema kokkuleppe Pakistaniga. Kaudselt saab tõmmata paralleeli Türgiga, kus on miljoneid Süüria põgenikke. Ta põhjendas, et kui USA ja liitlased okupeerisid Afganistani ja hakkasid riiklust üles ehitama, siis sellega me võtsime vastutuse Afganistani rahva eest. Isegi kui mõnisada tuhat evakueeritakse, siis miljonid jäävad ikka sinna ning Stoicescu hinnangul peab lääs lahti mõtestama, mis on meie vastutus ning kuidas saab neid abistada.

Vare märkis, et Kabuli lennuvälja kaudu enam lahkuda ei saa, sest kõik peale USA sõjaväe on evakueerimise lõpetanud. Euroopa on Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni suu läbi teada andnud, et nad proovivad Talibaniga kokku leppida ÜRO turvatsooni loomises Kabuli lennuväljale, mille abil jätkata evakuatsiooniga peale 31. augustit. See kuupäev on muutunud USA jaoks absoluutseks lahkumise tähtajaks, kuigi G7 kokkusaamisel Euroopa riigid palusid USA president Joe Bidenit, et ta pikendaks evakuatsioonilendude toimumist.

Stoicescu hindas, et tähtaja pikendamine ei õnnestu. Ilmselt palus eelmisel nädalal Talibani juhi Abdul Ghani Baradariga kohtunud CIA peadirektor William Burns just pikendusaega, aga sai eitava vastuse.

Vare selgitas, et Taliban ei kavatse enne oma valitsust välja kuulutada, kui kõik lääneriikide väed on lahkunud. See tähendab, et 31. august on neile väga tähtis, sest nad on lubanud sellel nädalal valitsuse koosseisu avaldada. «Ennustatakse, et tegelikult ei olegi õige valitsuse koosseis, vaid on teatud nõukogu. Järjekordne šuura, kus on 12 liiget, kõik kolm olulist Talibani liidrit ja väidetavasti ka mõned eelmise valitsuse esindajad. Eks näib,» sõnas ta.

Saatejuht Erkki Bahovski tõi välja, et Kesk-Aasia riigid on ettevaatlikud, sest lisaks põgenikele liigub nende kaudu Afganistanist välja oopium ning võib suureneda islamiideoloogia. Vare täiendas, et ÜRO andmetel on Afganistani päritolu 80 protsenti maailma oopiumist. «See on tohutu raha ja tohutu võrgustik. See liigub läbi Kesk-Aasia,» rõhutas ta.

Ta loetles, et teiseks elavad samad rahvad mõlemal pool Afganistani piiri: tadžikid, usbekid, turkmeenid. Kolmandaks on Venemaa Tadžikistanist sõjaliselt sees, suurendanud oma kontingenti ning viinud läbi mitmeid õppuseid. See näitab, et Venemaa ja Kesk-Aasia kardavad teatud ülevoolufekti ja ideoloogilist rünnakut põhja poole. Tema hinnangul ei saa isegi öelda, et just Taliban hakkaks seda organiseerima, vaid on piisavalt jõude Talibani sees ja Talibani kõrval, mida Taliban ei suuda takistada.