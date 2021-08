Reinsalu: minu taha tänane presidendi äravalimine ei jää

«Iseenesest olen mina viimane mees, kes seda valitsust koos hoiab, aga minu jaoks on oluline, et valitsus suudaks otsustada,» selgitas Reinsalu.

President Kaljulaidi ja presidendikandidaat Karist võrreldes kirjeldas Reinsalu, et maailmavaatelised erimeelsused on praeguse presidendiga suuremad kui erimeelsused Karisega: «Need erinevused on märkimisväärselt suured. Karis lubas, et hakkab Eesti riiki kokku õmblema,» selgitas ta.