Sotsiaaldemokraat Ivari Padar selget vastust ei andnud ja sõnas, et otsus tuleb teha südametunnistuse järgi. «Ega siis valimata jää, alati on Eestile president valitud, eks siis ka seekord,» rääkis Padar. «Kõik need kandidaadid, kes meil on, on korralikud ja mõistlikud inimesed,» lisas ta.