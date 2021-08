«Me oleme olnud selles [presidendivalimiste] protsessis ise väga ausad: Henn Põlluaas on olnud meie kandidaat ja seda on kõik teadnud. Parlamendis muidugi me ei saanud neid allkirju kokku ja sellepärast meie väga selge siht oligi, et kogu see protsess läheks valimiskogusse. Iseenesest on see ka palju demokraatlikum protsess, kui see, mida me siin täna näeme,» kõneles Moonika Helme.