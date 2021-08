«Esiteks võiks EKRE lasta oma saadikutel välja võtta sedelid, et nad saaksid oma südametunnistuse järgi valida. Me teame, et seal on kolm sellist saadikut, kes on välja öelnud, et nad tahaksid Alar Karise poolt hääletada. Teiseks, ma loodan väga, et Isamaa ja sotsiaaldemokraatide juhtkond sellest mängust loobuvad. Aga eks me peame arutama, mis neid paneksid sellest mängust loobuma. Arvestades olukorda, kus presidendikandidaat ei ole seotud ühegi erakonnaga, ei tahaks näha, et presidendihäältest tehakse lehmakauplemise objekt. Minu meelest oleks see piinlik eelkõige opositsioonierakondadele,» leidis Kallas.