Pagulasabi kogub annetusi afgaanidele ja abivajajatele Leedu piiril

Pagulasabi koos MTÜ Mondoga kutsub üles ka toetama Eestisse evakueeritud Afganistani perekondi. «Augustikuu on toonud meile ärevaid uudiseid nii lähemalt kui kaugemalt. Sellel taustal on Pagulasabi algatanud kaks kampaaniat,» ütles Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson.

Leedu majutuskeskustesse on paigutatud üle 4000 inimese ja puudus on nii naiste hügieenitarvetest, beebide mähkmetest kui ka soojadest riietest. Annetatud riided ja jalanõud annetab Eesti Pagulasabi koostööpartner Sõbralt Sõbrale, vajalikud hügieenitarvikud soetatakse koostöös Feministeeriumiga. Kampaania raames kogutavat raha kasutatakse esemete transpordiks ja kahe töötaja lähetamiseks Leetu septembri alguses.

Pagulasabi tugiteenuste juht Anu Viltrop sõnas, et pärast rahvusvahelise kaitse menetluse läbimist ning viibimist Vao pagulaskeskuses on Afganistanist Eestisse toodud peredel vaja leida elamispind. «Elamispinna eest tasub alguses kohalik omavalitsus, kuid see pind tuleb esmalt heade inimeste abiga leida. Ootame ka tööpakkumisi, mis esialgu eesti keele oskust ei nõua, ning rahalisi annetusi Eesti Pagulasabi vaimse tervise fondi, et pakkuda traumaatiliste läbielamistega peredele hädavajalikke vaimse tervise teenuseid, mille pakkumisega riik paraku hätta jääb,» ütles Viltrop.